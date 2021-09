Históricas e com goleada: o Benfica é a primeira equipa portuguesa na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina

Depois de terem conseguido um empate em Enschede, as jogadoras do Benfica fizeram uma demonstração de força no Seixal e não se limitaram a vencer. A equipa portuguesa goleou as neerlandesas do Twente por 4-0. Desta forma e, pela primeira vez na história recente do futebol feminino em Portugal, temos uma equipa na fase a doer da Liga dos Campeões feminina.

Os golos não foram portugueses mas também não era isso que interessava. A estrela do encontro foi Clóe Lacasse. A canadiana marcou três dos quatro golos benfiquistas. Quem completou o quadro de marcadoras foi a brasileira Nycole Raysla.

No final do jogo, a técnica das águias, Filipa Patão, era uma mulher visivelmente emocionada, como seria de esperar. A jovem treinadora de 32 anos fez questão de desviar o foco para as suas jogadoras: “Elas foram irrepreensíveis. Foi à Benfica! As jogadoras não sentiram pressão, sentiram responsabilidade, estiveram concentradas desde o início e deram uma resposta magnífica”.

Filipa Patão referiu uma espécie de lema: “Ama o Benfica e nada te faltará”. O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões é na próxima segunda-feira. As encarnadas estão no pote quatro, com Zhytobloud-1 Kharkiv, Servette e HB Koge.