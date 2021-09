Marco Silva é o treinador do mês do Championship

De regresso ao futebol inglês, Marco Silva, agora no Championship, entrou a todo o gás na época 2021/22. Aos comandos do Fulham, o português de 44 anos acaba de receber o galardão de Treinador do Mês de agosto. Isto depois de uma série de quatro vitórias e um empate nas cinco primeiras jornadas da segunda liga inglesa.

Para além dos resultados no Championship, o Fulham venceu o Birmingham por 2-0 em jogo a contar para a Taça da Liga inglesa. Ao site do clube, Marco Silva mostrou-se satisfeito com o prémio individual, mas elogiou a equipa: “É um reconhecimento do trabalho coletivo realizado por todos nós no clube. O meu staff, os jogadores e todos os que trabalham no Fulham FC esforçaram-se imenso”.

O treinador português lembrou, também, que “este é apenas o início do caminho” e que haverá ainda “muito trabalho árduo pela frente”.