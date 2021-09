Depois de ter caído inanimado no relvado e ter sido levado para o hospital, Rochinha (V. Guimarães) já teve alta e está em casa

Depois do susto, Rochinha pode respirar de alívio. O jogador formado no Benfica e atualmente no Vitória de Guimarães chocou de cabeça com Safira, do Belenenses SAD, e caiu inanimado na relva. Corria o minuto 77 e jogadores de ambas as equipas tentavam controlar o nervosismo devido ao estado do companheiro de equipa ou de profissão. O jogo, que acabou por não ter golos, esteve longos minutos parado, até Rochinha ter sido levado para o hospital com um traumatismo.

Felizmente, após a realização de exames, o jogador vitoriano recebeu alta e já está em casa, a descansar, avançam os diários "Record" e "O Jogo". Mas este tipo de situações está cada vez mais na agenda da UEFA e da FIFA. Há uma preocupação com os lances que envolvem choques de cabeça, não só pelos efeitos imediatos como pelas consequências que podem trazer no futuro. Há várias teorias que associam a quantidade de traumatismos sofridos por futebolistas cuja ação envolve cabeceamentos regulares (mesmo na bola) e choques (do género do de Rochinha e Safira) com doenças neurológicas desenvolvidas numa idade mais tardia.

E depois existe sempre a memória de Miklós Fehér, falecido jogador de FC Porto, SC Braga e Benfica, que caiu inanimado e acabou por morrer em pleno relvado, deixando jogadores e treinadores de ambos os lados – curiosamente, o jogo opunha Benfica e Vitória no D. Afonso Henriques – desolados. No caso do jogador húngaro não houve qualquer choque com outro futebolista.