O "bruxo" Casillas e uma previsão sobre Diogo Costa: "É um craque, vai ser um enorme guarda-redes"

Não foi há muitos anos que Iker Casillas comentou o futuro de Diogo Costa. O guarda-redes que poderá definitivamente ter roubado a titularidade a Marchesin tinha então 19 anos. Agora tem 22. Mas não é difícil perceber a distância esticada entre as dois momentos – a previsão do espanhol e a titularidade do português – uma vez que a vida do jovem guardião mudou imenso nos últimos tempos.

Não será fácil relegar o experiente Marchesín para o banco. Mas Diogo Costa não espera coisas fáceis e quando elas vêm a rodar na sua direção, ele defende-as. Titular na equipa principal do FC Porto, foi com naturalidade chamado à seleção por Fernando Santos, embora não tenha jogado. Depois, foi a Alvalade dissipar dúvidas. Temos craque. Assim o disse Iker Casillas.

“O Diogo é um craque, vai ser um enorme guarda-redes,” avançou, há três anos, o histórico guardião espanhol. fez o espanhol a previsão quando o atual titular da baliza dos dragões tinha apenas 19 anos.

Surgem comparações inevitáveis, desde logo, com Vítor Baía, um dos melhores guarda-redes de sempre, histórico entre os dragões e na seleção nacional. O jornal “A Bola” lembra também Hilário, embora este não tenha tido, nem de longe nem de perto, o estatuto de Vítor Baía.

As comparações são, quase sempre, prejudiciais. Levam muitas vezes a desilusões que se devem, em grande parte, à pressão colocada sobre o jogador. Para já, Diogo Costa parece lidar bem com isso. As defesas que tem feito mostram isso mesmo.