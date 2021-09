David Luiz de regresso ao Brasil: "Não conseguimos ser felizes sozinhos. Foram muitas as pessoas que me influenciaram"

David Luiz queria regressar. Faltava escolher o local. Acabou por decidir voltar ao Brasil que o viu nascer, e assinou pelo Flamengo, antigo clube de Jorge Jesus. David Luiz admite as múltiplas possibilidades que lhe foram apresentadas, algumas delas em sítios “onde poderia escolher uma vida mais tranquila, com mais paz,” mas concluiu: “Gosto de fazer o que sinto no coração”.

Depois de jogar por Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal, em 14 anos de Europa, o coração de David Luiz apontou-lhe o caminho do Flamengo, bicampeão brasileiro.

Na apresentação, o veterano fez um discurso emotivo: “Não conseguimos ser felizes sozinhos. Foram muitas as pessoas que me influenciaram, que me guiaram”.

Sobre o clube carioca, David Luiz não tem dúvidas: “O Flamengo sempre foi grande e sempre será grande, mas hoje consegue dar coisas grandes por causa do projeto sólido que tem”.