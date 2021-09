João Félix e o FC Porto: "Conheço muito bem a equipa e a sua forma de jogar. Estou pronto para o jogo"

João Félix está de regresso, depois da cirurgia ao tornozelo. Voltou a jogar frente ao Espanyol e, por coincidência, o antigo jogador do Benfica regressou aos relvados mesmo a tempo do embate com o FC Porto, para a Liga dos Campeões.

A lesão e a consequente operação, bem como o tempo de recuperação, não foram pera doce. “Foi difícil, claro,” admite Félix, que pretende concentrar-se no futuro próximo e não no passado recente. “O meu jogo está a voltar e espero estar mais preparado do que nunca,” afirma.

Sobre o jogo quarta-feira, Félix mostrou-se confiante e expressou-o ao canal do clube. O avançado deu a entender que fez o trabalho de casa. “Conheço muito bem a equipa, as suas características e forma de jogar,” afirmou acrescentando: “Estou pronto para o jogo”.

Apesar de garantir que está preparado, o internacional português não deixou de reconhecer as dificuldades do grupo que calhou em sorteio ao Atlético. A companhia de FC Porto, Liverpool e AC Milan não é muito reconfortante mas, ainda assim, Félix decorou bem a mensagem e resta saber como vai responder em campo. “Vão ser jogos disputados mas vamos fazer o nosso trabalho,” disse.