Antigo jogador do Manchester United encontrado bêbado e semi-nu dentro de um carro perto de casa da ex-namorada

O jornal “Manchester Evening News” noticiou que o antigo futebolista do Manchester United foi encontrado bêbado e sem sapatos ao volante do seu Audi, perto de casa de Jennifer Metcalfe, cantora e ex-namorada de Eagles.

Segundo o “MEN”, o antigo jogador, de 35 anos, inscreveu-se voluntariamente nos Alcoólicos Anónimos depois de ter sido encontrado com uma quantidade de álcool no sangue mais de três vezes superior ao permitido por lei. Alegadamente, Chris Eagles tinha, pouco antes, tentado entrar à força em casa da ex-companheira.

O antigo futebolista, entretanto presente a tribunal, admitiu estar embriagado ao volante do carro, mas pediu que lhe dessem uma nova hipótese e que não o proibissem de conduzir. Eagles argumentou que precisava do carro e da carta de condução para levar os dois filhos à escola. Apesar do apelo, o antigo jogador do Manchester United ficou proibido de conduzir durante três meses e foi ainda multado.