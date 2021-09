Karl-Heinz Rummenigge, diretor do Bayern, rendeu-se ao “fenómeno” Cristiano Ronaldo: “Tem um tronco como Adónis”

Chamavam-lhe o “Barão Vermelho”. O avançado Karl-Heinz Rummenigge fez muitos estragos nas balizas por essa Europa fora, nos tempos de jogador. Hoje em dia é diretor do Bayern de Munique e continua muito atento ao que se passa no mundo do futebol. Não que seja difícil reparar no que faz um certo português.

O antigo internacional pela Alemanha Ocidental respondeu ao jornal “Bild” sobre o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United e, sem cerimónias, disse: “É um fenómeno! Tem 36 anos, há 20 que joga ao mais alto nível”. E o alemão recorreu à mitologia grega para comparar o madeirense a Adónis, pela sua figura — "tem um tronco como Adónis".

O dirigente bávaro lembrou ainda um episódio curioso em Turim, quando Ronaldo ainda estava ligado à Juventus. Rummenigge foi encontrar CR7 de mãos no ar, atrás de uma porta. Naturalmente o alemão quis saber o que estava o goleador português a fazer. “A treinar a celebração do meu próximo golo,” terá dito Cristiano Ronaldo.