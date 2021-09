Cristiano Ronaldo obrigado a mudar de casa em Manchester. A razão? O barulho das ovelhas

Tanto a nova casa como a antiga têm sete quartos. Mas, à partida, o novo abrigo de Ronaldo e da família permitiria ao craque descansar entre jogos. Após menos de um mês numa casa na zona rural de Greater Manchester, o jogador chateou-se com um rebanho de ovelhas que o obrigava a saltar da cama demasiado cedo.

De acordo com o “The Sun”, a nova mansão custou três milhões de libras, metade do que tinha custado a anterior, e até já foi habitada por uma antiga estrela do Manchester United. Não era só Ronaldo quem se queixava do barulho das ovelhas, Georgina Rodriguez e as quatro crianças mudaram-se menos de uma semana depois de ali terem chegado.

Uma fonte não identificada disse ao jornal inglês que “apesar de a propriedade ser bonita e rodeada de campos e florestas, estava perto das ovelhas que conseguem ser muito barulhentas de manhã. Ronaldo é um profissional que preza muito o descanso e a recuperação após os jogos, por isso decidiu que era melhor sair dali com a família”.

A nova casa fica no condado vizinho de Cheshire. Como seria de esperar, tem uma piscina, uma sala de cinema à prova de balidos e uma garagem. À volta, tem câmaras de segurança, portões elétricos e seguranças que fazem patrulhas regulares. Segundo o “The Sun”, fica perto da casa onde Ronaldo viveu na primeira passagem pelo United.