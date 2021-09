Vertonghen visitou a equipa do Ajax após a goleada ao Sporting: “Gostei bastante, sobretudo da meia hora inicial”

O internacional belga do Benfica não se esquece dos anos que passou no Ajax e aproveitou o embate dos neerlandeses frente ao Sporting para rever velhos amigos. Vertonghen passou cinco anos em Amesterdão, entre 2007 e 2012.

Sobre o jogo, que terminou com uma goleada do seu antigo clube ao campeão português e grande rival do Benfica, Jan Vertonghen admitiu aos órgãos de comunicação neerlandeses que viu “essencialmente a primeira parte”. “Depois tive de ir deitar os meus filhos, mas gostei bastante,” admite o belga.

O ex-Tottenham admitiu: “Conheço bem o Sporting mas ver o quão dominador foi o Ajax (…) surpreendeu-me positivamente. Eles são bons e movimentam-se muito bem com a bola”.

A goleada por 5-1 ao Sporting deixou a equipa de Rúben Amorim de semblante carregado e, apesar da qualidade do adversário, jogadores e equipa técnica deixaram o relvado em choque.