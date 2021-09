A primeira derrota de Mourinho e a maldição de Cristiano Ronaldo na Juventus, que está em zona de despromoção

O regresso do multipremiado Massimiliano Allegri ao comando técnico da Juventus não foi, até agora, suficiente para melhorar a imagem de uma equipa que, na época passada, desiludiu, mesmo com Cristiano Ronaldo. Agora que o português regressou “a casa”, a gigante e velha senhora tem mais uma desculpa para não deslumbrar. Andar pelos últimos lugares da tabela é que é mais difícil de engolir por adeptos tão mal-habituados.

Na quarta jornada da Série A, a Juventus recebeu outro gigante semi-adormecido, o AC Milan.

As equipas não conseguiram passar do empate a um golo, ou seja, a equipa da casa continua sem vencer desde que Ronaldo saiu e ocupa, neste momento, a 18.ª posição da liga italiana, somando apenas dois pontos. De referir que houve outro português em jogo, mas do lado milanês. Rafael Leão jogou os 90 minutos.

Por falar em portugueses da Serie A, José Mourinho e a sua Roma foram à romântica Verona de Romeu e Julieta e regressaram de coração partido, com a primeira derrota da temporada. Rui Patrício não foi capaz de defender as três bolas que a equipa da casa lhe meteu na baliza, o que fez com que o jogo acabasse 3-2.

Apesar do resultado, a Roma encontra-se no quarto lugar da tabela, a apenas um ponto do líder Inter de Milão. Bem melhor do que a Juventus, portanto.