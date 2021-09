Messi foi substituído e fez má cara. A resposta de Pochettino: “Temos de protegê-lo. Tomo decisões para o bem da equipa”

Mauricio Pochettino está a gerir de forma cuidadosa a integração de Messi na equipa do PSG. No domingo, Leo fez a sua estreia em casa, no Parque dos Príncipes, mas foi substituído na segunda parte do jogo, aos 70 minutos, quando o resultado estava 1-1. O PSG acabou por desfazer o nó e venceu o Lyon de Anthony Lopes por 2-1.

Dizem que a cara de Messi quando foi substituído era de poucos amigos, mas os espanhóis da “Marca” também lembram que o argentino ainda não marcou qualquer golo pela nova equipa e que isso pode estar a frustrá-lo. Em termos coletivos, foi a sexta vitória em seis jogos para os parisienses, que comandam confortavelmente a Ligue 1.

Enquanto esteve em campo, Messi enviou a bola ao poste do Lyon, através da cobrança de um livre e obrigou o português Anthony Lopes a defender um remate. No entanto, de acordo com a "BBC", o argentino esteve “muito abaixo do seu melhor”. No momento da substituição, ouviram-se aplausos, mas não se pode dizer que tenha sido uma ovação. Messi foi direito ao treinador e disse-lhe algo muito breve.

No final, Pochettino rejeitou qualquer controvérsia na substituição do argentino: “Todos sabemos que temos grandes jogadores neste plantel de 35 homens. Apenas 11 podem jogar. As decisões durante o jogo são tomadas para o bem da equipa e de cada jogador”. O técnico disse ainda que a decisão de retirar Messi foi preventiva — “uma possível lesão no futuro. “Aproximam-se jogos importantes e temos de protegê-lo,” explicou o antigo treinador do Tottenham.