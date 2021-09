Mãe e filho de 2 anos morrem após queda de uma altura de três andares num jogo de beisebol nos EUA. Polícia fala em mortes "suspeitas"

Uma mulher de 40 anos e o filho, de dois, morreram após uma queda no Petco Park, o estádio do San Diego Padres, uma equipa californiana da Major League Baseball (MLB), principal liga americana de beisebol, antes do jogo deste sábado à tarde. A investigação fala em mortes “suspeitas”, conta a "ABC News".

Mãe e filho estavam numa zona de restauração quando, ainda sem explicação, caíram de uma altura de três andares, caindo no passeio, confirmou um comunicado do clube publicado no domingo. Os serviços de urgência médica executaram as manobras de reanimação, em pleno Petco Park, mas não conseguiram salvar as já então duas vítimas mortais.

De acordo com a "ABC", os investigadores apontam para uma morte que “aparenta ser suspeita”. A unidade de Homicídios foi chamada ao local, por uma questão de “abundante prudência”, escreve a "CNN", indicando assim que se manteve todos os cenários em aberto.

As autoridades e os San Diego Padres não identificaram aquelas duas pessoas que morreram tragicamente no sábado, antes do jogo contra os Atlanta Braves, um duelo que aconteceu mesmo apesar dos acontecimentos que ainda estão por apurar.