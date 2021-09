Râguebi. Austrália pede desculpa à Argentina por ter deixado o seu capitão fora da foto oficial do torneio das Quatro Nações

Mário Ledesma, treinador da Argentina, assumiu a indignação da equipa, dizendo que a sua equipa se sentiu “desrespeitada” após a publicação de uma foto dos capitães do torneio das Quatro Nações (Rugby Championship, que reúne as quatro seleções mais fortes do hemisfério sul) na qual surgem, apenas o líder australiano, neozelandês e sul-africano. Ou seja, sem qualquer referência à seleção argentina.

A Rugby Australia, bem como os organizadores do torneio, justificaram a ausência do capitão argentino da sessão fotográfica com um “atraso nos transportes”. Terá sido esse o motivo da ausência de Julian Montoya. Ainda assim, os anfitriões aceitaram a responsabilidade pelo sucedido, referindo ainda “dificuldades de comunicação”.

“A Sanzaar [entidade que organiza o torneio e junta as federações dos quatro países] e a Rugby Australia gostariam de pedir desculpa à seleção da Argentina pelo erro que levou a que uma fotografia fosse publicada nos média representando de forma incompleta o Rugby Championship, excluindo a Argentina,” lê-se, no comunicado. “Infelizmente, uma mudança de transporte atrasada fez com que o capitão argentino não chegasse a tempo da sessão fotográfica,” justificaram.

A imagem em causa foi captada no dia anterior ao arranque da última jornada do torneio, quando a comitiva argentina estava em viagem.

A Argentina ficou fora dessa fotografia, mas, a nível desportivo, não ficou muito melhor. Os Pumas perderam os cinco jogos disputados no torneio e viram a Nova Zelândia conquistar o título depois de bater a África do Sul. O selecionador argentino explicou o fracasso com “falta de tempo para preparar a participação”, acrescentando que “ninguém quer saber” do bem-estar dos seus jogadores.