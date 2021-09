O discurso de Laporta no balneário, a reunião sobre Koeman até às 4h da manhã: as ondas de choque da derrota do Barcelona na Luz

Mesmo num dos piores momentos da história recente do Barcelona, a derrota por 3-0 frente ao Benfica foi um baque inesperado, não só pelos números mas também porque nunca os catalães tinham começado a Liga dos Campeões com duas derrotas.

A posição de Ronald Koeman está cada vez mais fragilizada e de acordo com a imprensa desportiva espanhola o seu futuro em Camp Nou está riscado depois de mais uma humilhação em Lisboa.

Os dois jornais de Madrid (“Marca” e “As”) e os dois de Barcelona (“Mundo Deportivo” e “Sport”) revelam que logo após a equipa aterrar em Barcelona o presidente Joan Laporta convocou uma reunião de emergência na cidade desportiva do clube, que se arrastou até às 4h da manhã. Nessa reunião estiveram o vice-presidente Rafa Yuste, o diretor para o futebol, Mateu Alemany e o assessor de Laporta, Enric Masip. O tema único foi a possível destituição de Ronald Koeman, com os diários a avançarem também que no encontro já se discutiram possíveis sucessores para o holandês.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

Xavi Hernandez (Al-Sadd) é o candidato mais óbvio, pelo seu passado como jogador e identificação com o espírito do Barcelona, mas Roberto Martínez, selecionador da Bélgica, é outro dos nomes apontados. Mais surpreendente parece ser a hipótese Andrea Pirlo. Diz o programa “La TdT” da Catalunya Radio que o italiano, que na última temporada treinou sem particular sucesso a Juventus, é uma paixão antiga de Joan Laporta.

Certo é que Ronald Koeman não estará no banco do Barcelona no próximo jogo da equipa, para o campeonato, em casa do campeão Atlético Madrid, já que se encontra castigado.

Apoio aos jogadores

De acordo com o diário “As”, Joan Laporta dirigiu-se ao balneário do Barcelona após o apito final no Estádio da Luz onde fez um discurso de apoio aos jogadores, prometendo um plano para tirar o clube desta situação difícil a nível desportivo, que se segue a meses e meses de crise institucional.

O jornal diz que o nome de Ronald Koeman não surgiu nem uma vez no discurso do presidente do Barcelona, sinal que o neerlandês está fora dos planos do clube. O treinador não estava sequer no balneário quando Laporta falou aos jogadores, já que a conversa aconteceu quando Koeman falava aos meios de comunicação.