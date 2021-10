Imprensa catalã revela que, depois da derrota com o Benfica, Ronald Koeman e o presidente do Barcelona não se falaram

“Boa noite.” Esta terá sido a única frase trocada entre Joan Laporta, presidente do Barcelona, e o (ainda) treinador do clube, Ronald Koeman, na viagem de avião entre Lisboa e a Catalunha.

Durante duas horas, de acordo com o jornal “Sport”, sentiu-se o peso triplo da derrota e a escuridão depois da Luz. Garante o órgão de comunicação social próximo do clube que Koeman e Laporta até viajaram lado a lado, na primeira fila. Mas, pelos vistos, nenhum dos dois quis conversar.

Tudo indica que a antiga glória do Barça – e antigo técnico do Benfica – não ficará muito mais tempo aos comandos da equipa. O projeto de construir um novo Barcelona, pós-Messi, com inesperadas dificuldades financeiras, deverá cair por terra. A derrota por 3-0 com o Benfica terá sido a gota que faz transbordar o copo.