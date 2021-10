"Sempre lhe disse que, se um dia fosse a uma seleção, sentia no meu coração que deveria ser a portuguesa", diz Cátia, mãe de Matheus Nunes

Matheus Nunes nasceu no Brasil mas quando fala, nota-se que já anda por terras lusas há uns anos, foi perdendo o açúcar do português brasileiro e afiando os vértices da pronúncia portuguesa. É natural que mantenha a ligação afetiva ao país que o viu nascer mas, no momento da escolha, e perante o interesse de Fernando Santos e de Tite, Matheus escolheu Portugal. Está entre os convocados do selecionador português para os próximos jogos e é provável que se estreie com a camisola do país que o viu crescer.

Cátia Nunes Greenman é uma mãe orgulhosa e espera juntar mais verde e vermelho ao mini-museu que dedica à carreira do filho. “Chorei de emoção, de alegria, foi um misto de sentimentos, incrível, não dá para descrever,” conta ao jornal “A Bola”, acrescentando: “Esperávamos isso, Fernando Santos disse que Matheus estava entre os 40 mas não tinha a certeza, só na hora em que disse o nome”.

Cheia de orgulho, Cátia refere que “não é qualquer jogador que tem hipótese de escolher entre duas seleções”. Acrescente-se ainda que não são duas seleções quaisquer. Portugal pode já não ser campeão europeu em título mas aspira sempre a voltar a sê-lo ou a lutar pelo trono mundial. E o Brasil… será sempre o Brasil.

Sobre Portugal, a mãe de Matheus Nunes diz que é “justo” e sinal de “gratidão” o filho escolher jogar ao lado de Cristiano Ronaldo e companhia. Confessa que, em terras lusas, Matheus “foi transformado aos bocadinhos no que é hoje”.

“Sempre lhe disse que, se um dia fosse a uma seleção, sentia no meu coração que deveria ser a portuguesa,” completa Cátia Nunes.