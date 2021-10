Mbappé: "Disse no final de julho que queria ir embora". E explica porquê

A novela à volta de Kylian Mbappé, apesar de supostamente encerrada até ao próximo verão, já que vai terminar o contrato e se adivinha uma mudança para o Real Madrid, teve mais um capítulo. Agora, foi o futebolista a falar.

Em entrevista à RMC Sport, que irá para o ar na terça-feira, o avançado francês disse que pediu para sair “no final de julho”. E porquê? “Pedi para sair porque, desde o momento que não queria renovar, queria que o clube tivesse uma recompensa pela transferência, para obter um substituto de qualidade”, disse àquele canal.

“[O PSG] é um clube que me deu muito, sempre fui feliz nos quatro anos que passei aqui, e continuo a ser. Anunciei com antecipação suficiente e queria que todos saíssem beneficiados e disse: se não querem que eu vá, eu fico”, revelou.

Já sobre a postura do clube, durante aquela declaração de intenção e suposta proposta milionária do Real Madrid, Mbappé preferiu usar palavras cautelosas. “Não me corresponde a mim julgar, a minha posição estava clara. Disse que queria ir embora e disse-o muito cedo. Disse no final de julho que queria ir embora”, admitiu.