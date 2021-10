Ferguson contra Solskjaer. O escocês acha que Cristiano Ronaldo devia ter sido titular frente ao Everton

Solskjaer deixou Cristiano Ronaldo no banco de suplentes frente ao Everton e a decisão surpreendeu muitos. Entre eles, há opiniões com mais relevância do que outras, mas a de Sir Alex Ferguson tem o peso de muitos troféus. Ronaldo acabaria por entrar tarde demais, não conseguindo evitar o empate a um golo com os azuis de Liverpool. No fim da partida, o português apressou-se a ir para o balneário e a sua cara era de muito poucos amigos.

A declaração de Ferguson pode ser ouvida num vídeo que apareceu no Twitter. O escocês, grande obreiro do regresso de Ronaldo a Old Trafford, estava à conversa com Khabib Nurmagomedov, campeão de artes marciais mistas e adepto do clube onde Cristiano Ronaldo jogar nesse momento.

“Penso que quando eles viram que Ronaldo não estava a jogar...” diz Ferguson, quando é interrompido pelo russo, que afirma: “Ele entrou na segunda parte”. O escocês de 79 anos responde: “Eu sei, mas tens de começar sempre com os teus melhores jogadores”.

O United venceu apenas um dos seus últimos quatro jogos, precisamente com um golo tardio de Cristiano Ronaldo frente ao Villarreal, para a Liga dos Campeões.

O treinador do clube, Ole Gunnar Solskjaer, não se cansa de referir a influência de Ferguson no seu trabalho. O veterano escocês treinou Solskjaer ao longo dos quase dez anos — 1996 a 2007 — que o norueguês passou no clube como jogador. Ferguson venceu 13 títulos da Premier League e duas Ligas dos Campeões; Solskjaer ainda não venceu qualquer troféu pelo Manchester United.