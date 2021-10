Neemias Queta prepara os triplos e diz: “Tenho treinado muito o meu corpo. Se a minha equipa precisar de algo, estou preparado”

Recorrendo ao vocabulário dos livros e filmes de espionagem do século passado, podemos bem dizer que Neemias Queta é “o nosso homem na NBA”. Porque efetivamente o poste dos Sacramento Kings é o primeiro português a jogar na maior liga de basquetebol do mundo.

Em conversa com jornalistas, Neemias mostrou-se ansioso pelo início da nova época. Antes disso há ainda um jogo de pré-época com os Phoenix Suns. E o português confessa: “Só quero que o jogo comece”.

Na preparação da sua estreia na NBA, Neemias revelou que tem passado muito tempo no ginásio. “Eu tenho treinado muito o meu corpo, passado algum tempo com a equipa técnica. Depois é ajustar ao nível dos outros jogadores, é uma velocidade diferente da do basquetebol universitário,” admitiu.

Aparentemente, os lançamentos de três pontos, conhecidos como “triplos”, estão na moda na NBA. O português mostrou-se muito pouco preocupado com isso: “Sinto-me confortável. Se a minha equipa precisar de algo, estou preparado”.