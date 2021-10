Selecionador uruguaio sem dúvidas sobre Darwin: “Benfica teve muito bom olho ao contratar um jogador promissor”

Em conversa com o jornal “A Bola”, o selecionador uruguaio começa por elogiar o Benfica: “Teve muito bom olho ao contratar um jogador que era promissor”. A seleção sul-americana prepara jogos com adversários fortes, como a Colômbia, a Argentina e o Brasil, na qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.

Tabárez, de 74 anos, conhece bem o percurso do avançado, a ascensão através das diversas seleções jovens do Uruguai. “Num momento desse percurso, sobretudo a partir do Mundial [sub-20] que se jogou na Polónia [em 2019], começou a destacar-se,” diz o técnico.

Pegando no caso de Darwin, o treinador aproveitou para falar sobre a evolução dos jovens jogadores em geral: “O talento juvenil tem de ser confirmado à medida que aumenta a exigência da competição, há que estar preparado para isso”. Segundo Tabárez, “Darwin demonstrou-o”.

De acordo com o selecionador uruguaio, foram as lesões que impediram Darwin “de ser titular indiscutível do Benfica”. Recuperado, o atacante tem jogado mais e Tabárez espera que, na seleção, “esteja a um nível semelhante ao que tem mostrado em Portugal”.