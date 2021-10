Dietmar Hamann, ex-Liverpool: “A única razão pela qual o Manchester United se mantém na corrida pelo título é Cristiano Ronaldo”

Aos microfones da Sky Sports, o antigo internacional alemão Dietmar Hamann que, em Inglaterra, jogou no Liverpool, teceu elogios a Cristiano Ronaldo, ao mesmo tempo que criticava Ole Gunnar Solskjaer. Hamann não tem dúvidas: “Acho que é apenas uma questão de tempo até [o treinador] ser despedido, porque a equipa não progride”.

Hamann vai mais longe e diz que “a única razão pela qual o Manchester United se mantém na corrida pelo título e na Liga dos Campeões é Cristiano Ronaldo”. O alemão chega a brincar com a alcunha do Estádio de Old Trafford, que é conhecido como “Teatro dos Sonhos” — “Agora, é mais o teatro dos pesadelos,” diz.

O antigo médio defensivo ataca as exibições dos red devils, chamando-lhes “patéticas” e vira-se para Jadon Sancho, contratação milionária do United: “Está muito aquém das expetativas, algo que não consigo compreender”.

No fim, Hamann volta a avisar Solskjaer: “Acredito que a pressão vai aumentar e muito sobre o treinador”.