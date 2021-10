Mbappé diz que Nuno Mendes é “extraordinário”, mas nunca o tinha visto: “Só o conhecia do Football Manager”

Foi em conversa com um ex-internacional francês que Kylian Mbappé se confessou encantado com o jovem Nuno Mendes, que deixou o Sporting no início da atual temporada para rumar a um dos clubes mais estrelados do mundo.

Durante a entrevista que o campeão do mundo pela França deu a Jerôme Rothen, antigo internacional francês e agora apresentador de televisão, o também jovem prodígio chegou a dizer: “Nuno Mendes é extraordinário, o que ele faz é maravilhoso”.

Pelo caminho, Kyllian Mbappé não teve problemas em admitir um pormenor engraçado: “Na verdade, não o conhecia [Nuno Mendes] a não ser do jogo Football Manager, era um dos ‘talentos a seguir’.