Um dia, Maradona disse a Lineker: “Se tivesses sido tão bom a jogar como a apresentar, talvez tivesses chegado ao meu nível”

Com o programa semanal que apresenta na BBC, Gary Lineker acaba por dar poucas entrevistas. O que é pena, tendo em conta que é dos melhores a falar sobre futebol e foi um dos maiores do seu país com a bola nos pés. Lineker foi estrela da seleção inglesa, juntamente com Paul Gascoigne, David Platt e muitos outros da geração que mais perto ficou da de 1966.

Em casa, num tempo em que o campeonato inglês ainda não se chamava Premier League, foi melhor marcador por três clubes: Leicester, Everton e Tottenham. O primeiro é o clube da sua cidade natal. Mas numa época de futebol inglês viril, menos técnico, talvez o facto de nunca, em toda a carreira, ter visto um cartão amarelo ou vermelho, possa equivaler-se ao seu talento goleador.

Pegando no Barcelona de 2021, o jornal espanhol “Marca” entrevistou o antigo avançado da equipa catalã. Lineker não teve papas na língua e, com a calma que o carateriza, lembrou que, pelo menos no seu tempo, a “Marca” estava mais ligada ao Real Madrid. No entanto, trazendo ao de cima o seu currículo disciplinar imaculado, o inglês afirma: “Eu não era desses jogadores que odiavam o rival. Eu percebia — e percebo — a rivalidade, não o ódio”.

Provocado pelo jornalista, que lhe pergunta se é melhor como apresentador do que foi enquanto jogador, Lineker conta uma história: “Apresentei a cerimónia do sorteio para o Mundial 2018, na Rússia. (…) Estava lá Diego Maradona que, no fim, veio ter comigo e disse: “'Se tivesses sido tão bom a jogar como fazes isto, talvez tivesses chegado ao meu nível em campo'. Maradona era um tipo único”.

Quando se está perante alguém que sabe tão bem falar sobre futebol, não se pode desperdiçar a ocasião. Há que perguntar a Lineker se gosta mais de Cristiano Ronaldo ou de Messi — o avançado inglês jogou durante três épocas no Barcelona, entre 1986 e 89.

“Por vezes, as pessoas caem-me em cima quando digo que Messi é mais do que Cristiano. Também gosto do Ronaldo. Respeito-o muito, é um gigante, mas, na minha honesta opinião futebolística, não há comparação entre os dois. Pelas coisas que Leo faz,” explicou o inglês.