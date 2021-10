Luís Figo: "É muito mais fácil para João Félix ter rendimento quando joga na sua posição"

Nem será este o momento mais crítico da carreira de João Félix no Atlético de Madrid. No último sábado, o jovem português até se destacou no jogo frente ao irreconhecível Barcelona, que os madrilenos bateram por 2-0. Talvez por isso mesmo, Luís Figo, antigo jogador dos dois maiores rivais do Atlético – Barcelona e Real Madrid – elogiou Félix em declarações à agência EFE.

"O João tem muita qualidade. É lógico que depende dos interesses da equipa e das decisões do treinador, mas é muito mais fácil ter rendimento quando joga na sua posição. É aí que Félix pode mostrar toda a sua qualidade," disse Figo.

Na partida frente aos catalães, João Félix pode não ter marcado, mas esteve envolvido nas duas jogadas fatais para o Barcelona, ajudando os companheiros Lemar e Suárez, marcadores de serviço.

Na longa entrevista, que o jornal “Marca” reproduziu, Figo fala ainda de uma possível recandidatura à presidência da FIFA, não descartando nova tentativa depois de ter saído derrotado em 2015. “Se surgir a oportunidade,” Figo estará disponível.