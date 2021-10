“Mourinho era uma pessoa de ideias fixas e egoísta, mas os grandes treinadores são assim”

Numa entrevista ao “The Athletic”, Nicky Butt fez um balanço de todos os treinadores com quem trabalhou no clube. Na verdade, não são muitos. Enquanto jogador, Butt conheceu apenas um: Sir Alex Ferguson. Terminada a carreira, o antigo médio assumiu a liderança da formação do Manchester United. Nessa altura, sim, os treinadores sucederam-se e quase se pode dizer que caíram como peças de dominó.

Um desses técnicos foi José Mourinho. “Quando ele chegou, (…) falava comigo todas as manhãs ao pequeno-almoço, perguntava-me sobre os jovens, era sempre muito acessível”. No entanto, Butt admite: “Era uma pessoa de ideias fixas e egoísta, mas (…) os grandes treinadores são assim”.

Nicky Butt confirma o carisma do português. “Quando ele entrava na sala, sabias quem mandava ali,” explica o antigo jogador, acrescentando: “Foi sempre muito acessível comigo”.

Aparentemente, Mourinho tinha uma espécie de obsessão por um jogador da academia do clube. Era um jovem de 15 anos que o técnico queria, à força toda, a treinar com a equipa principal. Butt teve de lhe lembrar várias vezes que as regras não permitiam que um jogador tão jovem subisse ao plantel principal. Mourinho tinha razão ao prever um futuro brilhante para esse miúdo.

Mason Greenwood é uma das estrelas da equipa hoje em dia.

Mourinho pode não ter tido Greenwood, mas Nicky Butt, para o calar, enviou outro jovem talento para os treinos da equipa principal. Foi assim que o treinador português conheceu Scott McTominay. “Assim que ele se mostrou, o José nunca mais o deixou voltar”.