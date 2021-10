Apesar das dificuldades do Barcelona, Laporta tentou mesmo contratar Neymar: “Poderia ‘vender’ muitos bilhetes, é um jogador referência”

Foi ainda antes do regresso oficial à presidência do Barcelona que Laporta tentou garantir Neymar. O falhanço acabou por ser “positivo” para o clube, tendo em conta os problemas económicos dos catalães, que o então futuro dirigente do Barça desconhecia. Foi o próprio líder do Barcelona que confirmou a tentativa de fazer negócio com o PSG, numa entrevista à rádio "RAC1".

“Não tínhamos a verdadeira noção e, tal como nos mostraram os números da gestora [a empresa que geriu o clube entre presidências], pensámos que havia uma margem maior de endividamento. Também nos disseram que [Neymar] queria vir,” contou Laporta. “Esta é a lei do futebol e quem fizer a melhor oferta leva o jogador,” confessou.

O presidente do Barcelona lembra que “Neymar poderia ‘vender’ muitos bilhetes, é um jogador referência”, mas conclui que “o facto de não o termos contratado foi positivo” — “Não nos teria solucionado a situação que vivemos atualmente,” disse Laporta.