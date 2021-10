“Parabéns, padrinho”. David Luiz vibra com vitória do ex-companheiro Rui Costa nas eleições do Benfica

David Luiz está de regresso ao Brasil, mais concretamente ao Flamengo. Aos 34 anos, o defesa é visto como “experiente”, mas a sua experiência europeia começou no Benfica, numa época em que o atual presidente do clube da Luz era capitão de equipa. O brasileiro não esquece os tempos passados de águia ao peito, nomeadamente os que passou com Rui Costa, em 2007 e 2008.

A distância geográfica pode ser maior, mas David Luiz – que era desejado na Luz ainda no início desta época – recolheu às redes sociais para felicitar o novo presidente do Benfica. "O nosso glorioso está mais que vivo! Parabéns padrinho", escreveu, no Instagram.

O defesa central foi ao pormenor de referir o número elevado de eleitores que participaram na eleição — 40 mil, mais coisa menos coisa — para reforçar a vitalidade do clube.