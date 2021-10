John Textor insiste em reunir-se com o novo presidente do Benfica: “Creio que o Sr. Costa merece alguns dias de paz, ainda não o procurei”

O empresário que até há pouco tempo era completamente desconhecido dos portugueses mantém acesa a vontade de investir no Benfica. John Textor foi entrevistado pelo jornal “A Bola” e mostrou-se “ansioso por essa oportunidade”.

O norte-americano esteve atento ao escrutínio que oficializou Rui Costa como presidente e acredita que conseguirá convencer a nova direção do Benfica a abrir-lhe a porta. “Creio que o Sr. Costa merece alguns dias de paz depois das eleições, por isso ainda não o procurei,” admitiu Textor.

O investidor mostrou-se “disponível para viajar até Lisboa num curto espaço de tempo, assim que ele [Rui Costa] estiver pronto para conversar”. Ou seja, mantém-se intacta a vontade do norte-americano e dir-se-ia que a sua esperança sai reforçada ao ver um presidente mais jovem, antiga estrela do futebol global, à frente do Benfica.

John Textor quer conversar sobre a compra de 25 por cento da SAD encarnada a José António dos Santos, conhecido como “Rei dos Frangos” e maior acionista privado do Benfica. Para já, Textor admite que não tem viagem marcada para a capital portuguesa, mas presume-se que virá imediatamente no caso de os novos dirigentes do clube da Luz o chamarem.