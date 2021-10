Há movimentações em Manchester: o City quer garantir Haaland e o Real Madrid quer ir buscar Pogba ao United

Estamos longe da reabertura do mercado, mas há clubes a antecipar a corrida aos mais pretendidos e a preparar estratégias para derrotar a concorrência. Há muito que a cidade inglesa de Manchester se tornou palco das mais diversas jogadas, tanto na relva como nos bastidores.

De acordo com o “The Times”, Pep Guardiola está a planear o “assalto” ao Borussia Dortmund para resgatar o norueguês goleador, Erling Haaland, verdadeiro fenómeno de origem improvável, com apenas 21 anos e 68 golos em 67 jogos com a camisola do clube alemão.

O jogador tem uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros, mas o valor pode aumentar conforme os objetivos atingidos. Guardiola e o Manchester City sabem que os rivais estão à espreita e afinam estratégias. Ao mesmo tempo, um dos interessados assumidos é o Manchester United, mas Real Madrid, PSG, Juventus ou — inacreditavelmente — o Barcelona também já deram a entender que apreciam o jogador.

Já em Old Trafford, a questão é outra. Paul Pogba nunca teve vida fácil desde que regressou ao Manchester United. O francês de talento indiscutível tem, acima de tudo, uma atitude complicada e que nem todos os treinadores toleram. Solskjaer, o técnico “zen”, parece fazê-lo, mas é pouco provável que o francês continue no clube muito mais tempo, até porque está em final de contrato.

O jornal espanhol “AS” anuncia que o Real Madrid quer garantir o jogador francês e juntá-lo ao compatriota Kylian Mbappé, uma das maiores estrelas do Paris Saint-Germain e da seleção gaulesa. Segundo o mesmo diário, o clube de Madrid já sondou Pogba e quer saber quais são os planos para o futuro do jogador de 28 anos. Aparentemente, os 15 milhões de euros por época que o francês aufere não serão obstáculo para o Real.