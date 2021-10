Jesse Lingard: “Às vezes, olhava para o telemóvel e tinha uma chamada de Mourinho. Assim do nada, só para saber como estava”

O internacional inglês Jesse Lingard, nascido e crescido para o futebol no Manchester United, acumula já algumas histórias com portugueses. Foi treinado por José Mourinho, com quem garante ter tido sempre uma “boa relação no geral”, joga com Ronaldo, Dalot e Bruno Fernandes, e mantém com este último uma camaradagem especial.

Depois da ascensão ao estrelato, Lingard viveu dias complicados em Old Trafford. Ao portal “The Players’ Tribune”, o talentoso jogador recupera os dias negros que viveu, principalmente após o Mundial 2018, com as lesões que o atormentaram. “Logo no início da época 2018/19 lesionei-me na virilha. (…) Não conseguia correr. (…) Não conseguia jogar nem treinar,” confessa Lingard.

O seu treinador de então era José Mourinho. “Ele não gostava nada de ter os seus jogadores lesionados. Nem queria saber,” confessa o futebolista, que acrescentou: “Antes de todas as lesões, [Mourinho] confiou em mim, colocou-me em jogos importantes”. Lingard conta que o treinador português procurava ter uma boa relação pessoal com todos os seus jogadores: “Às vezes, eu olhava para o telemóvel e tinha um FaceTime dele. Assim do nada, só para saber como estava. No início achei estranho. Ele ligava e dizia apenas 'Jesse, como estás?’ Mostra o quanto ele se preocupava connosco”.

O internacional inglês confessa que, mesmo depois de recuperar, sentiu-se psicologicamente afetado: “Não conseguia voltar ao que era. Tive problemas tanto do ponto de vista mental como do físico. (…) Os jogos passavam e parecia que eu não estava lá. Era um fantasma”. Foi nessa altura que Bruno Fernandes se tornou mais próximo de Lingard. “Um dia, veio falar comigo antes de um jogo e disse ‘hoje quero ver o Jesse Lingard que conheço’”.

O empréstimo ao West Ham permitiu ao jogador britânico uma nova perspetiva. Uma época de boas exibições fez com que Solskjaer o fizesse regressar a casa. Bruno Fernandes continuou a ser importante no apoio a Lingard: “Falou de mim como sendo o melhor jogador da Premier League. (…) Isto vindo do Bruno! Adoro-o. Estava sempre a enviar-me mensagens de apoio enquanto estive emprestado”. Lentamente, Jesse Lingard vai-se reencontrando com o futebol a que habituou os adeptos ingleses, em particular os do Manchester United.