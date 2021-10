Giroud tem uma sugestão: “Tens de mostrar humildade. Se não estás pronto para lidar com elogios, podes ficar distraído aos 20 ou 21 anos”

Aos 35 anos, Olivier Giroud não planeia pendurar as botas. Numa entrevista à “Gazzetta dello Sport”, o avançado francês — que admitiu que poderia ter ido para Lazio, Inter e Tottenham quando não jogava tanto com Frank Lampard no Chelsea — falou no seu encanto pelo AC Milan, o clube onde está atualmente.

“Sempre admirei este clube, poderá ser uma conclusão fantástica da minha carreira na Europa. Aqui sente-se todo o peso da história”, admitiu. Quando questionado sobre Andriy Shevchenko, Giroud revelou um detalhe interessante. “Encontrei-o muitas vezes, disse-lhe que era o meu herói. Ele riu-se, mas fi-lo assinar uma camisola e fiquei felicíssimo.”

Quanto ao futuro, o campeão do mundo em 2018, admitiu que a vida de treinador aparenta ser “muito stressante” e que, por isso, talvez prefira trabalhar com jovens, ou até desempenhar a função de diretor-desportivo. Na mesma entrevista ao jornal desportivo italiano, Giroud exemplificou como poderia ser útil para os jovens futebolistas.

“Hoje, os jovens têm de lidar com uma atmosfera diferente à volta do futebol. Tens de ser inteligente o suficiente para te protegeres das críticas e dos problemas causados pelas redes sociais”, refletiu. “A imagem tornou-se muito importante. Tens de ter cuidado com o que dizes ou fazes. Tens de mostrar humildade e ter também uma boa entourage perto de ti. Se não estás pronto para lidar com elogios, podes ficar distraído aos 20 ou 21 anos. É mais difícil ser um grande jogador nestes tempos porque estas coisas à volta do futebol tornam tudo mais difícil.”