O novo-rico já está ao ataque. Zidane terá rejeitado as sondagens do Newcastle

Os novos ricos do futebol já desfizeram as malas, limparam o pó das ideias antigas e arregaçaram as mangas. Os novos proprietários do Newcastle United estão já, segundo relatos na imprensa britânica, à procura de um novo treinador para o clube. Brendan Rodgers, Antonio Conte, Frank Lampard e Steven Gerrard são alguns dos nomes que estarão em cima da mesa.

Recentemente surgiu o de Zinedine Zidane, o ex-treinador do Real Madrid. De acordo com o “Mirror”, aqui citado pela “Marca”, no entanto, Zizou terá rejeitado as abordagens do clube inglês por estar à espera da seleção francesa, treinada pelo seu ex-colega Didier Deschamps, que acabou de conquistar a Liga das Nações e que chegará ao Catar como uma das seleções favoritas.

Uma coisa parece ser certa: a vida de Steve Bruce em St. James' Park será curta. Na penúltima posição da Premier League, o Newcastle tem quatro derrotas e três empates nas sete jornadas disputadas. O cenário é negro, mas o futuro, tão celebrado pelos adeptos com o adeus do ex-proprietário Mike Ashley, pode ser diferente. O dinheiro infinito, contudo, pode não ser suficiente para convencer os grandes nomes do futebol europeu.