Pelé brinca depois de ser operado a tumor: “Graças a Deus estou melhor, estou até pronto para jogar no domingo”

Ídolo dos brasileiros, admirado em todo o mundo, Pelé tem tido alguns problemas de saúde que o têm levado a ser hospitalizado. Há duas semanas, o “Rei” foi submetido a uma cirurgia difícil para retirar um tumor no cólon. O país e o mundo — não apenas o do futebol — preocuparam-se e a antiga estrela dos relvados recorreu à conta de Instagram de uma das filhas para publicar um vídeo e sossegar os fãs.

Com humor, Pelé começou por dizer: “Graças a Deus estou melhor, estou até pronto para jogar no domingo”. Num discurso mais sério, o brasileiro agradeceu a preocupação dos admiradores: “Obrigado a todos que me enviaram abraços e me deram forças”. A filha também mostrou o seu sentido de humor ao referir-se ao pai como “Seu Edson”.

Pelé foi diagnosticado com cancro do cólon no passado mês de agosto. Fez quimioterapia e foi operado no início deste mês e, segundo o “Globoesporte”, encontra-se a recuperar a um ritmo normal, tendo em conta a gravidade da situação.