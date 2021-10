A realidade do futebol feminino em Portugal: só 125 jogadoras profissionais e muitas a recibo verde. Benfica, Sporting e Braga são exceções

De acordo com o estudo feito pelo “Diário de Notícias”, há uma jogadora do Benfica, equipa campeã em título da Liga BPI, que recebe oito mil euros limpos por mês. É a mais bem paga do futebol feminino em Portugal entre as 125 futebolistas com contrato profissional. Nas restantes situações impera o amadorismo.

No futebol feminino também existem “três grandes”, embora não sejam os mesmos da liga masculina. O FC Porto não marca presença na Liga BPI, o que faz com que Benfica, Sporting e Braga fiquem com o estatuto de equipas “ricas”. Nessas três realidades, diz o “DN”, já há alguns bons contratos.

De acordo com o Sindicato de jogadores e jogadoras, a maioria das futebolistas em Portugal está em “situação precária”. Os seus contratos são de prestação de serviços, com recibos verdes e ajudas de custo para receber um bocadinho mais. Mesmo que as discrepâncias sejam uma realidade inegável e que haja ainda muito a fazer, a verdade é que, segundo a reportagem, do ano passado até agora as jogadoras com contrato passaram de 75 para 125, sendo que há quatro anos — ainda sem Benfica — havia 22 atletas profissionais.

A nível salarial, as jogadoras da Liga BPI vão do salário mínimo — 665 euros — até aos já referidos 8.000 euros recebidos por uma atleta do Benfica. A mais bem paga do Sporting recebe 4.500 euros limpos, enquanto do Sporting de Braga saibamos apenas a média dos ordenados, à volta dos 1.500 euros mensais. Segundo o “DN”, há atletas do clube bracarense a receber acima desse valor.

Apenas Benfica, Sporting e Braga têm um plantel 100% profissional. O Famalicão tem metade do plantel profissionalizado e depois, espalhadas por outros clubes, há algumas atletas profissionais num mar de amadorismo. O “Diário de Notícias” diz que existem, pelo menos, seis equipas da Liga BPI que não contam com qualquer jogadora profissional.

As diferenças abismais já provocaram vítimas. Antes do Sport Lisboa e Benfica ir a jogo no futebol feminino, o nome “Benfica” era prestigiado pelo histórico “Fofó”, como é carinhosamente conhecido o Futebol Benfica, em nada relacionado com o clube da Luz, exceto no nome que corresponde a um bairro de Lisboa. O “Fofó” faz parte do grupo de nove clubes campeões femininos. No entanto, a chegada de emblemas com outras possibilidades dizimou o plantel da modesta coletividade. As melhores atletas foram, naturalmente, atraídas por uma maior estabilidade financeira e o clube desceu de divisão na época passada. Hoje em dia, o “Fofó” tem uma jogadora estrangeira — em geral, são as mais bem pagas em Portugal — que recebe 1.100 euros por mês, com alojamento.

E depois há os recibos verdes.

O “DN” falou com uma jogadora da Liga BPI, que admitiu: "É habitual os clubes recorrerem aos recibos verdes na altura do primeiro vínculo". A atleta em causa explicou que, habitualmente, abre-se atividade como desportista, passa-se recibo e fica-se isenta de descontos durante um ano. Se esse estatuto (ilegal) continuar, reveem-se os valores e passa a ser feito o pagamento da Segurança Social. Muitas vezes, não passam de acordos verbais, sem assinaturas nem carimbos. As rescisões são comuns.

O presidente do Sindicato luta pela “celebração de um acordo coletivo de trabalho para o futebol feminino que mantenha todas as garantias e direitos das profissionais de futebol, mas tenha como objetivo regular na especificidade determinadas matérias: salários mínimos para a competição, prémios por objetivos e antiguidade, regime da gravidez, estágios e férias, carreiras duais, medidas de proteção e regras para prevenir e reagir ao assédio laboral e sexual”.

Joaquim Evangelista disse ao “Diário de Notícias” que, "além da profissionalização da Liga BPI justificar este passo, é importante garantir os direitos gerais das profissionais de futebol e regular a especificidade das matérias que possam gerar dúvidas legais". Segundo o sindicalista, "fiscalizar e sensibilizar pode não ser suficiente".