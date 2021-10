De Zerbi: “No futebol existe muito menos valentia do que há 20 anos e chegámos aqui também por culpa dos treinadores que quiseram soldados”

É um dos temas mais recorrentes entre futeboleiros. O futebol eliminou ou não eliminou o número 10 dos relvados? Se sim, quando aconteceu? Se não, que espaço tem nas equipas atuais? Por "10" leia-se o futebolista criativo, o médio ofensivo, o vagabundo até, aquele que normalmente pegava na bola para inventar uma jogada qualquer diferente. Resumindo: o jogador talentoso com liberdade de movimentos.

Roberto de Zerbi, um número 10 graduado na escola do AC Milan e hoje treinador do Shakhtar Donetsk, levou muita pancada nos treinos de trutas como Baresi, Maldini, Tassotti e Costacurta. Para o bem dele, reconhece em entrevista ao “El País” na véspera do jogo contra o Real Madrid, a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões. Afinal, “o jogo é o espelho do treino”. E era assim que lhe mostravam como era o futebol profissional.

O treinador italiano, que colocou o Sassuolo no mapa pelo estilo ofensivo e arrojado, conta nesta entrevista que os anos 90 foram o período “mais difícil” para um futebolista desenvolver o seu ofício na zona do número 10. E justifica-o pela ascensão do 4-4-2 clássico, que empurrava aquele futebolista para segundo avançado ou para extremo, dando ainda como exemplos o Valencia de Héctor Cúper e o Manchester United de Alex Ferguson, com Andy Cole e Dwight Yorke na frente. “Hoje vivemos uma era do renascimento do 10”, garante, dando conta de que há equipas que entram em campo com mais do que um criativo na equipa principal. No seu tempo, de Zerbi “sofria no plano tático”, admite.

SERGEI SUPINSKY

Questionado sobre se no futebol atual não há demasiados jogadores-soldado no campo — ou seja, mais suor do que arte, ou mais pedalada do que técnica —, Roberto de Zerbi admite que sim, afiançando que quer o oposto.

“O número 10 que eu usava no campo conservo-o como treinador. Quero ajudar os jogadores em tudo aquilo que lhes possa servir para jogarem um jogo em que faz falta conviver. Isto não é ténis. São 11 pessoas que necessitam de outra para os coordenar, mas, no campo, a eleição da jogada, do passe, do drible, do remate, quero que corresponda totalmente aos futebolistas”, explica.

E conclui: “Porque hoje no futebol — e na vida — existe muito menos valentia e muito menos personalidade do que há 20 anos. E chegámos a este ponto também por culpa dos treinadores que quiseram soldados. Quando, por sistema, não permites liberdade de escolha, de pensamento e de ação, com o tempo encontrarás mais soldados e menos jogadores com personalidade”.

O Shakhtar-Real Madrid joga-se na terça-feira, na Ucrânia (20h, Eleven Sports 5).