Pep Guardiola: “Bernardo Silva tem estado a fazer exibições do outro mundo”

Após a vitória do Manchester City sobre o Burnley, por 2-0, Pep Guardiola era um treinador satisfeito. Se há técnicos a quem é difícil arrancar um elogio aos seus jogadores, o catalão não é dos piores, justiça lhe seja feita. Na conferência de imprensa pós-jogo, Guardiola não poupou nos elogios a Bernardo Silva, um dos três internacionais portugueses que jogam no clube.

Um dos golos da equipa foi marcado precisamente pelo jogador formado no Benfica. Guardiola disse que “Bernardo Silva tem estado a fazer exibições do outro mundo” e comparou a época atual à segunda do português no City, quando e equipa conseguiu chegar aos 98 pontos.

“Defensiva e ofensivamente, ele é tão intuitivo. Com a bola, dá-nos sempre aquele toque extra, o passe extra de que precisamos para estarmos unidos e nunca perde a bola. (…) A atuação do Bernardo foi extraordinária,” concluiu o treinador.

Para além de Bernardo Silva, também Rodri foi elogiado por Guardiola. “Ambos têm jogado incrivelmente bem nos últimos quatro ou cinco jogos, desde o início da época,” considerou o técnico.