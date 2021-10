"Cresci a ouvir os pais dos outros atletas a chamarem-me 'viadinho'". A luta de um internacional brasileiro contra o preconceito

Num mundo dividido pelo preconceito, surgem algumas vozes corajosas a clamar respeito por todos os seres humanos de igual forma, sejam eles homossexuais ou heterossexuais, brancos ou negros, entre todas as outras origens e orientações. Maique Reis tem apenas 24 anos mas já vai longa a luta do voleibolista brasileiro. Assumiu-se como gay no início da carreira e não se arrepende, apesar de ter crescido a ouvir insultos que não o deixaram indiferente.

“As minhas maiores causas são o combate à homofobia e ao racismo,” disse o líbero ao portal brasileiro UOL Esporte. “Tens de respeitar para seres respeitado,” acrescenta Maique, que nem sempre sentiu esse respeito da parte dos outros.

“Já sofri ataques. Estamos sujeitos a isso a toda a hora e em qualquer lado. [Enquanto crescia] ouvi pais de atletas de outras equipas a chamarem-me viadinho. Cresci a ouvir isso, mas moldou-me e fortaleceu-me,” assegura o internacional brasileiro.

O líbero admitiu ainda que, por sentir-se parte de uma minoria, sempre sentiu ter de esforçar-se mais para atingir o topo. "As minhas opções fizeram e fazem o meu caminho muito mais árduo. Por ser homossexual e negro, tive que dedicar-me mais, trabalhar mais, para que pudesse ser respeitado, para conquistar o meu espaço. Achamos que por ser negro e homossexual tem que fazer mais do que, na teoria, um heterossexual, porque somos uma minoria. Acabamos por dar mais para ter esse destaque e ser olhado com respeito", explicou Maique Reis, ativista antirracismo e defensor das causas LGBTQIA+.