"Foi um ato inocente!": jogador da Lazio justifica-se após ser expulso por celebrar em cima de um jogador adversário

Luiz Felipe, jogador da Lazio de Roma, exagerou nos festejos pela vitória da sua equipa frente ao Inter de Milão e acabou por ser expulso. Da festa às lágrimas foram apenas alguns minutos. O brasileiro saltou para as costas de Joaquin Correa, antigo colega de equipa e atual adversário (emprestado pela Lazio ao Inter), o árbitro não gostou e mostrou-lhe o cartão vermelho.

Os dois jogadores são bons amigos e Luiz Felipe insiste que foi “um ato inocente”. Mas o próprio Correa reagiu mal ao festejo do brasileiro após o apito final. Luiz Felipe pediu desculpa mas acabou expulso e a chorar em direção ao balneário. A saída de campo do “culpado” também serviu para acalmar os restantes jogadores, inevitavelmente envolvidos em discussões acesas.

Já depois do incidente, Luiz Felipe recorreu ao Instagram para publicar fotografias em que aparece abraçado a Joaquin Correa, internacional argentino, nos tempos em que ambos eram companheiros na Lazio. As fotografias mostram os jogadores bem-dispostos, nos treinos mas também em eventos sociais. E o brasileiro voltou a pedir desculpa a “Tucu” (alcunha de Correa).

O jornal inglês “Daily Mail” reproduziu as palavras de Luiz Felipe: “Gostaria de comentar os efeitos negativos relacionados com o que aconteceu no fim do jogo. Quero esclarecer que tenho muito respeito pelo Inter. (…) No fim do jogo saltei para os ombros do Tucu porque ele é um dos grandes amigos que o futebol me deu. As nossas famílias são amigas e sempre fomos chegados. Queria abraçá-lo e brincar com o resultado (…) mas exagerei. Em retrospetiva, talvez não tenha sido o melhor momento ou o local mais apropriado”.

Até ver, desconhece-se a reação de Joaquin Correa e do próprio Inter de Milão.