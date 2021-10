Suspensão de dois anos para jogador brasileiro que pontapeou árbitro na cabeça

William, futebolista do São Paulo-RS que milita na Série A2 do Campeonato Gaúcho, do Brasil, foi suspenso de jogar futebol por dois anos, depois de uma impressionante agressão a um árbitro. O jogador deu um soco e um pontapé na cabeça de Rodrigo Crivellaro e, apesar de alegar que sofreu um “apagão”, acabou condenado.

O gesto do médio de 30 anos foi de tal forma violento que o árbitro perdeu os sentidos e teve de ser imediatamente levado para um hospital. No mesmo dia, ainda no estádio, as autoridades detiveram William. O próprio clube do jogador assumiu imediatamente a repulsa pelo gesto do atleta e rescindiu o contrato com o futebolista.

De acordo com o portal Globo Esporte, William mostrou arrependimento e escudou-se num momento de perda de consciência – o tal “apagão” – que não conseguiu explicar. “Não sei explicar o que me deu. Simplesmente escureceu-me a vista. Até estou a pensar em falar com um psicólogo,” disse o jogador.

Quanto ao agredido, Rodrigo Crivellaro está em casa, a recuperar. Sabe-se que não poderá voltar ao ativo nos próximos três meses. A agressão provocou-lhe uma lesão na coluna que, segundo o site brasileiro, pode obrigar a intervenção cirúrgica.

William é reincidente em atitudes violentas dentro do campo. A acusação pediu que o jogador fosse banido do futebol profissional. O procurador responsável pelo caso ironizou e não teve dúvidas em pedir que William deixasse os relvados em definitivo: "Desculpe-me o atleta, mas dizer que ficou tudo escuro... Foi tudo pensado. Aliás, sugerimos que procure outra profissão. Entendo que não tem mais condições de jogar futebol profissionalmente”.

É conveniente lembrar que a decisão de condenar o jogador a dois anos de suspensão foi tomada por um tribunal desportivo. A justiça civil fará entretanto o seu julgamento, quando as autoridades policiais completarem a investigação criminal.