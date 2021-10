Diego Simeone deixou Klöpp de mão estendida no final do Atlético-Liverpool e, aparentemente, tem uma justificação

Diego Simeone, técnico do Atlético Madrid, já nos habituou a momentos insólitos, habitualmente relacionados com a acusação de ser um treinador defensivo, que não privilegia o futebol “bonito”.

Desta feita, o argentino, que até gostou da atitude dos seus jogadores apesar da derrota em casa frente ao Liverpool, recusou cumprimentar Jurgen Klöpp e, quando tentou explicar porquê, não foi muito claro.

Na conferência de imprensa pós-jogo, Simeone confessou-se “orgulhoso pelo esforço” dos jogadores. O técnico fez questão de acrescentar, como já se tornou habitual, que fica “contente” quando ganha “a jogar feio”. Na noite de terça-feira, Simeone até pode orgulhar-se da forma como os seus jogadores trataram a bola, mas não da vitória, porque essa esteve ausente.

Quem levou o triunfo para casa foi Jurgen Klöpp e o seu Liverpool. No entanto, houve algo que o treinador alemão não conseguiu conquistar: o cumprimento do adversário. Simeone deixou o congénere de mão estendida, o que surpreendeu muita gente. No encontro com os jornalistas, o argentino tentou justificar-se.

“Quando um ganha e o outro perde, o cumprimento é feito com pinças e é por isso que não o faço. Vou logo para o balneário por respeito à situação. Seja quando venço ou quando perco. Em Liverpool cumprimentámo-nos porque o encontrei no meio-campo,” explicou Simeone.

Já Klöpp não parece ter ficado muito chateado por ter ficado de mão estendida. "Compreendo. Ele é uma pessoa emocional e eu também. Estava obviamente chateado, não comigo, mas com o jogo. Da próxima vez que nos encontrarmos vamos de certeza apertar as mãos", sublinhou o alemão aos microfones da BT Sports.