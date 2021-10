Eis o regresso da Superliga Europeia, que pede uma segunda oportunidade contra uma Liga dos Campeões "rígida e aborrecida"

O jornal espanhol “Marca” teve acesso a um documento que classifica a Liga dos Campeões como “rígida e aborrecida” e ataca a UEFA, chamando-lhe “associação privada suíça”. Coincidência ou não, umas horas antes, o governo espanhol declarou-se oficialmente contra a ideia defendida por Real Madrid, Barcelona e Juventus.

Aparentemente, os defensores da Superliga querem uma segunda oportunidade, mesmo que o documento obtido pelo órgão de comunicação espanhol não venha sequer assinado. “O projeto anunciado por 12 clubes, em abril, foi manifestamente mal-interpretado,” pode ler-se. “Repensar o futuro do futebol na União Europeia” será o mote dos autores do texto, sendo que alguns dos clubes que faziam inicialmente parte do grupo não provêm de países membros, como é o caso dos clubes ingleses.

No documento, pode ler-se que não se trata de um projeto que vá acabar com as competições nacionais. Pelo contrário, a Superliga quer “continuar no ecossistema atual”. O texto ignora as queixas da esmagadora maioria dos clubes “menos ricos”, cujos presidentes fizeram questão de lembrar de forma quase unânime.

“A atual Liga dos Campeões, dirigida e operada pela UEFA, a autodenominada reguladora das competições futebolísticas da Europa, não mudou nada em quase 30 anos e tornou-se rígida e aborrecida,” consideram os autores do documento que, mais à frente, anunciam a intenção de voltar atrás na existência de “membros permanentes” da Superliga, questão defendida apaixonadamente em abril deste ano. O texto diz também que os clubes defensores do projeto “ouviram os adeptos e não querem uma liga fechada para sempre”.

“O projeto da Superliga é o reconhecimento de um sistema partido. A UEFA é o autoestabelecido governo do futebol na União Europeia,” dizem, apesar de a própria organização estar sediada na Suíça, país que não pertence à UE. Aliás, os autores do texto acusam a UEFA de ser “uma associação privada suíça, governada pela lei helvética e sujeita ao CAS, um tribunal arbitral fora de controlo do Tribunal Europeu de Justiça”.

Os subscritores do documento que não tem qualquer assinatura criticam ainda a dupla posição da UEFA como reguladora e operadora comercial das competições europeias.