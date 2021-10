"Gol contla". A provocação do Twitter do Bayern a Everton, jogador do Benfica

Como se os números da derrota do Benfica frente ao Bayern não fossem suficientes, a conta de Twitter do clube alemão no Brasil recorreu ao humor para celebrar o segundo golo na baliza de Vlachodimos.

Everton, que marcou nas redes erradas, ganhou a alcunha “Cebolinha” quando jogava no Grémio de Porto Alegre, pelas semelhanças com o personagem da banda desenhada da Turma da Mónica, que troca a letra "r" pela "l" quando fala.

“Cebolinha, gol contla”, podia ler-se na rede social, num post bem-humorado, menos, talvez, para os adeptos do Benfica, onde o criativo se demora a impôr. De recordar que no Brasil o nosso "autogolo" se diz "gol contra".