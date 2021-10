"Há uma estátua minha ali, é muito gratificante": Hulk volta a recordar os tempos no FC Porto

Givanildo Vieira de Souza ainda é Hulk e, pelo Brasil, vai ajudando o Atlético Mineiro a caminhar rumo à conquista do Brasileirão.

Em entrevista ao desportivo espanhol “As”, voltou a contar que teve possibilidades de jogar no Atlético Madrid, em 2008, mas que preferiu mudar-se para o Estádio do Dragão. A história não é nova: quando era rapazinho no Vilanovense, algures em 2001 ou 2002, um motorista do clube levou-o às Antas para um jogo das competições europeias e o encanto pelo FC Porto ficou-lhe entranhado.

“Entrei no estádio e estava tudo cheio, a casa estava cheia. Disse ao senhor Artur que um dia me tocaria jogar ali e fazer história. Por isso, estava profetizado. O Atlético Madrid é uma equipa respeitada mundialmente, uma equipa muito grande, mas a escolha pelo Porto foi muito bem feita”, explicou.

Para Hulk, o Porto foi a sua “porta de entrada” no futebol de elite. “Comecei a carreira no Vitória e depois fui para o Japão, cheguei ao Porto com 22 anos. Ali estive num dos maiores cenários em que já atuei”, refletiu.

E continuou: "Cheguei à Europa procedente do futebol asiático. Era pouco conhecido e, em pouco tempo, consegui ganhar o meu espaço e ter o respeito dentro do clube e do país, jogando a Champions e fazendo história com o Porto. É um clube que tenho no fundo [de mim] e é muito gratificante ter uma instituição, que tem mais de 120 anos de história, onde no museu estavam os ‘11 eleitos’ da história do clube e eu era o mais votado. Há uma estátua minha ali! É muito gratificante ter este reconhecimento”.

O Atlético Mineiro lidera o Brasileirão com mais dois jogos do que o Flamengo, que tem 10 pontos de atraso. Hulk é o segundo melhor marcador da prova, com 10 golos, só atrás de Yuri Alberto (11), do Internacional. Na Taça Libertadores, torneio onde não registou qualquer derrota, o Atlético caiu apenas nas meias-finais, com o Palmeiras de Abel Ferreira.

“Estou muito feliz, não posso negar”, garantiu ao diário desportivo espanhol. “Estou satisfeito. É muito gratificante voltar ao teu país, depois de 16 anos, e fazer um trabalho muito bem feito num clube com a grandeza que tem o Atlético. Não me vejo noutro clube que não seja o Atlético. Nunca se sabe o que será amanhã, se voltarei a jogar na Europa. Mas no Brasil, até pela conexão que criei com o Atlético [Mineiro] e com os adeptos, não me vejo a jogar noutra equipa.”