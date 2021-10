“Se o acidente do GP Itália tivesse acontecido há dois anos, Verstappen teria dado um murro a Lewis Hamilton”

O antigo piloto da Toyota, Timo Glock, não tem dúvidas: “Se o acidente do GP de Itália tivesse acontecido há dois anos, Verstappen teria dado um murro a Lewis Hamilton”. E Glock lembra que o incidente não foi caso único entre os dois principais rivais na luta pelo título de 2021. Em Silverstone, o Mercedes e o Red Bull já se tinham encontrado em circunstâncias pouco recomendáveis. Algumas corridas mais tarde, no GP Itália, Lewis e Max voltaram a sair juntos da pista, mas não como grandes amigos.

A rivalidade entre o inglês e o neerlandês tem vindo a acentuar-se à medida que se aproxima o fim da temporada, com o líder do Mundial a mudar constantemente, como não se via há muito tempo. Mas Glock, em declarações ao site Sport1, insiste que Verstappen tem mostrado um “nível crescente de maturidade” esta época, o que o alemão considera “um salto gigante”.

“O Lewis nunca mostra que sente pressão. Ele sabe muito bem como parecer calmo. Obviamente, ele também sabe que, ao colocar o capacete, tudo depende,” disse Glock. “O Max também tem conseguido fazê-lo [mostrar-se calmo] até agora. Tem-se tornado muito mais calmo, mais controlado de muitas maneiras,” apontou ainda o antigo piloto.

O “veterano” Hamilton foi castigado com uma paragem de 10 segundos por provocar o acidente de Silverstone. Já Verstappen, de 24 anos, teve de partir três lugares atrás do lugar que ocuparia normalmente na grelha no GP Turquia, por causa do choque de Monza.

A tabela de classificação de pilotos está ao rubro, com o piloto da Red Bull a liderar com seis pontos de avanço sobre o homem da Mercedes. Ambos vão encontrar-se novamente no Grande Prémio dos EUA. Se tudo correr bem, irão manter-se na pista e com os carros inteiros.