John Textor revela que chegou a ser contactado pelo FC Porto para um eventual investimento

O empresário norte-americano John Textor esteve reunido com elementos da direção do Benfica, embora não com Rui Costa, o que Textor desejava. Entretanto, segundo o jornal “Record”, o milionário revelou que foi abordado por elementos alegadamente ligados ao FC Porto, garantindo no entanto que no nosso país o único clube que lhe interessa é o Benfica.

Textor é claro: o Benfica é o único em Portugal. Quando se fala de outras ligas, a situação muda de figura. Em agosto deste ano, o norte-americano comprou 18% do clube inglês Crystal Palace. Essa percentagem custou-lhe 106 milhões de euros.

De acordo com o “Record”, o objetivo de Textor era mesmo adquirir a totalidade do histórico clube londrino, desconhecendo-se o que aconteceu entretanto, fazendo o empresário recuar na intenção.