A meio do jogo entre Manchester United e Atalanta, Cristiano Ronaldo terá perguntado aos colegas se não tinham vergonha

De acordo com o jornal inglês “The Sun”, no intervalo do jogo entre Manchester United e Atalanta houve direito a palestra inflamada. O fleumático Solskjaer terá dito algumas coisas aos seus jogadores,m mas, de acordo com o tabloide inglês, quem mais se exaltou foi mesmo Cristiano Ronaldo.

O português terá perguntado aos colegas se não tinham vergonha do jogo que estavam a fazer. Na altura, o clube inglês perdia em casa por 0-2. No final, o Manchester United venceu por 3-2, com o último dos golos a ser marcado precisamente por CR7, aos 81 minutos.

A fonte do “The Sun”, cujo nome naturalmente não foi revelado, contou ao jornal que Cristiano “disse que não era assim que o Manchester United atuava diante dos seus próprios adeptos”. O português terá alertado para a possibilidade de a equipa não conseguir a qualificação para a próxima ronda da Liga dos Campeões. A mesmo fonte diz que também Bruno Fernandes interveio, neste caso dirigindo-se ao treinador para lhe dizer que era “necessário mudar de tática”.

O efeito das palavras de Ronaldo deu resultado na Liga dos Campeões, mas parece ter sido rapidamente esquecido.

De regresso à Premier League, o Manchester United foi goleado pelo grande rival Liverpool. Ao intervalo, em Old Trafford, a equipa já perdia por 0-4. Desconhece-se qual foi o discurso no balneário, mas os números contam que não deu resultado. Na segunda parte, o Manchester United ainda sofreu o 0-5 e o melhor que conseguiu foi através de Cristiano Ronaldo, que marcou um golo imediatamente anulado por fora de jogo.

Desta vez nas redes sociais, o capitão da seleção nacional deixou uma mensagem em que assume, com os companheiros de equipa, a responsabilidade pelo resultado duro de engolir por jogadores, treinador e adeptos. “A culpa é nossa, não há mais ninguém para culpar. Os nossos adeptos foram, mais uma vez, incríveis no seu apoio constante. Merecem melhor do que isto, muito melhor, e cabe-nos a nós fazer por isso,” escreveu Ronaldo.