Os três clubes defensores da Superliga acusam a UEFA e a FIFA de ter um monopólio e quebrar as regras de competição da UE

Os três clubes que se mantêm fiéis à criação de uma Superliga Europeia preparam uma ação legal contra a UEFA e a FIFA para, de acordo com o “Financial Times”, reorganizarem a forma como o futebol é gerido. Em caso de vitória, Real Madrid, Barcelona e Juventus poderiam ter mais controlo sobre as finanças das competições em que participam.

Segundo o jornal, será uma empresa sediada em Espanha — a A22, representante dos três clubes — a pedir ao Tribunal Europeu de Justiça que decida se a UEFA pode continuar a atuar como organismo regulador, passível de sancionar clubes, ao mesmo tempo que age como participante, lucrando com torneios como a Liga dos Campeões.

Num documento a que o “FT” teve acesso, pode ler-se: “Ao contrário de outros mercados de competição desportiva, a UEFA e a FIFA mantêm-se fiéis a uma posição de monopólio no futebol europeu, o que vai contra as leis sobre competição, apesar dos esforços de outros operadores para terem acesso ao mercado”.

A UEFA tem recebido o apoio da maioria dos governos europeus, sendo que 16 deles mostram-se disponíveis para intervir nas audições em tribunal. Segundo o “FT”, a maioria defende um “modelo europeu de desporto”. A própria Comissão Europeia também já mostrou interesse em fazer-se ouvir no caso, nomeadamente em questões “relacionadas com o cumprimento, pela UEFA e pela FIFA, das regras de competição e do mercado interno na UE”.

O documento refere tentativas anteriores de quebrar o alegado monopólio por parte das duas instituições. A mais conhecida aconteceu nos anos 90, liderada por Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro italiano e dono do AC Milan.

A A22 acusa a UEFA de estruturar as suas competições de forma a beneficiar clubes de países grandes e equipas “apoiadas por estados”. Algumas destas fazem parte do conjunto original de entusiastas da Superliga. O caso mais relevante será o do Manchester City, detido por um bilionário da família real de Abu Dhabi. Refira-se que, para a Superliga Europeia, apenas foram convidadas equipas de Inglaterra, Espanha ou Itália.

Enquanto a FIFA recusou fazer qualquer comentário sobre o tema, um porta-voz da UEFA lembrou que o duplo papel dos organismos gestores de modalidades desportivas é reconhecido pelas instituições europeias. Esta combinação de tarefas “assegura um justo, coerente e holístico desenvolvimento positivo do desporto na Europa,” disse o membro da UEFA, que acrescentou: “Os desafios a este modelo que estão a ser feitos por alguns clubes de futebol de elite e por quem os financia são egoístas e desesperados. [Os clubes] são um perigo para o futebol na Europa e para todo o ecossistema europeu relacionado com o desporto”.

O projeto da Superliga Europeia quase colapsou pouco depois de ser apresentado, em abril de 2021, com adeptos, comentadores e políticos em protesto contra a iniciativa. Meros dias depois, nove dos clubes inicialmente interessados retiraram-se da lista, restando apenas Real Madrid, Barcelona e Juventus.