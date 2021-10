Spartak de Rui Vitória perdeu por 7-1. Clube diz-se “envergonhado”, mas não admite despedimento

O terceiro jogo seguido do Spartak sem ganhar foi o que teve o resultado mais pesado. Rui Vitória começa a ser contestado em Moscovo, mas, aparentemente, não pelos responsáveis do clube. A derrota por 7-1 em São Petersburgo, frente ao grande rival Zenit, deixou os moscovitas envergonhados e, pensar-se-ia, o técnico português em maus lençóis. Mas o diretor de comunicação do clube confia que “Vitória vai trabalhar para inverter a situação”.

O resultado frente ao Zenit foi o mais humilhante na história do Spartak e também na carreira pessoal de Vitória. Como lembra o jornal “O Jogo”, o técnico já tinha perdido por 6-1 com o Rio Ave, quando treinava o Paços de Ferreira, e por 5-0 com o Sporting, nos tempos do Vitória de Guimarães. Nas competições europeias, registe-se a derrota do Benfica com o Basileia, também por 5-0.

“É uma derrota dura e estamos envergonhados,” declarou Dmitry Zelenov, diretor de comunicação do clube de Moscovo. No entanto, o Spartak, sétimo classificado na Liga Russa, nega qualquer intenção de despedir Rui Vitória, pelo menos para já.

“Não vou fazer comentários sobre isso. Existem momentos difíceis e devemos admitir os erros,” afirmou o técnico português, após o jogo. O ribatejano rejeitou terminantemente o cenário de demissão. Como sempre, as redes sociais foram o maior palco do descontentamento, com o treinador do Spartak de Moscovo a ser severamente criticado.