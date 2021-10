Para Thierry Henry, há “demasiados maestros” no PSG: “Messi fala sobretudo com a bola nos pés, mas, por agora, é a equipa do Mbappé”

O antigo internacional francês Thierry Henry falou à “Prime Video” sobre a alegada dificuldade de adaptação de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain. O argentino chegou ao clube parisiense este ano, depois de uma vida inteira no Barcelona. Tratando-se de Messi, as expetativas eram muito altas e a pressão não ajuda a integrar o astro no plantel às ordens de Pochettino.

Henry partiu da análise ao Marselha-PSG do passado fim de semana, que não foi além do 0-0. O antigo jogador do Arsenal considera que, dos três candidatos a maestro do PSG, é o mais novo a assumir o protagonismo. Aliás, Henry considera que a equipa foi desenhada à volta de Kylian Mbappé.

“Messi fala sobretudo com a bola nos pés, mas, por agora, [o PSG] é a equipa do Kylian e é ele quem a faz brilhar. A certa altura vai ter de haver apenas um maestro. Nesta equipa há demasiados maestros,” considera Henry.

Para Thierry Henry, Messi está “isolado”. “Não diria que está triste, mas está afastado,” diz. E os três candidatos a maestro de uma das equipas mais valiosas do mundo — Mbappé, Messi e Neymar — precisam de uma “solução” para que “joguem juntos”.